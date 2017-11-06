Hakkari Valisi Toprak, yaralı askerleri ziyaret etti

HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesinin Derecik beldesi ile Çukurca ilçesinin kırsal kesimindeki terörist saldırılarında yaralanan 2 askeri, tedavi gördükleri Devlet Hastanesi\'nde ziyaret ederek, \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.

Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte, Derecik beldesi kırsalında çıkan çatışma ve Çukurca ilçesine bağlı Kovantepe bölgesinde PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askeri, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti. Askerlere \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulunan Vali Toprak, Mehmetçiğin bölücü terör örgütüne karşı verdikleri mücadelede tarih yazdıklarını söyledi.



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