Hakkari Valisi MGK Genel Sekreteri oluyor

30 Nisan'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde genel sekreterliğe atama yapılıyor. Hakkari Valisi Muammer Türker, yeni Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri oluyor.
Önceki Genel Sekreter Serdar Kılıç'ın Tokyo Büyükelçiliği'ne atanmasıyla koltuk boşalmıştı.
İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni vali atamaları çerçevesinde Hakkari Valisi Muammer Türker'in bu göreve geleceği belirtiliyor.
Türker'in kararnamesi henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı.
Türker, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 30 Nisan Pazartesi günü yapılacak MGK toplantısına katılacağını söyledi.