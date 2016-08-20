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Hakkâri Valisi: Çok sayıda PKK'lının Şemdinli'ye girdiği iddiası gerçek dışı

3 bin kadar PKK mensubunun ilçeyi 'işgal'e hazırlandığı iddia edilmişti

20 Ağustos 2016 03:37

Hakkâri Valisi Orhan Toprak, Şemdinli ilçesine 3 bin kadar PKK mensubunun girerek 'işgal'e hazırlandığı yönündeki haberleri yalanladı. TV Net, "1300 PKK'lının içeriden, 1500 PKK'lının dışarıdan Şemdinli'yi işgal etme girişiminde bulundu" iddiasını izleyicilerine duyurmuş, iddia kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. 

Hakkâri Valisi Cuneyit Orhan Toprak iddialara ilişkin, "Söz konusu iddia doğru değil. İlçenin kırsal alanında hava destekli yoğun operasyonlarımız devam ediyor" dedi.               

Vali Toprak, şunları söyledi:

"Söz konusu iddia doğru değil. İlçenin kırsal alanında hava destekli yoğun operasyonlarımız devam ediyor. Altınsu köyü kırsalında 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O bölgede operasyon var. Hakkari'deki bütün güvenlik güçleri yoğun bir terörle mücadele faaliyeti yürütmektedir. Teröristler gelirse geldikleri yere gömeriz."      

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