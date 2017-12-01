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Hakkari Valiliği'nden '4 şehit' haberlerine yalanlama

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği, sosyal medyada yer alan, '4 şehit olduğu' yönündeki söylentileri yalanladı

01 Aralık 2017 18:29

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği, sosyal medyada yer alan, \'4 şehit olduğu\' yönündeki söylentileri yalanladı. Valilik, sosyal medyada yayımlanan şehit haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 
Hakkari Valiliği\'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medyada 4 askerin şehit olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, \"Sosyal medyada paylaşılan ve giderek yayılan ilimiz Yüksekova ilçesinde el yapımı patlayıcı patlaması sonucu 4 şehidin bulunduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmesi görevi valilik sitemiz tarafından yerine getirilmektedir\" denildi.

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