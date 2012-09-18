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Hakkari Valiliği: Şemdinli Zorgeçit'te 32 PKK'lı öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de son 12 günde öldürülen PKK'lı sayısının 155 olduğu belirtildi

18 Eylül 2012 02:46

 

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şemdinli Zorgeçit bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 32 PKK'lının öldürüldüğü ifade edildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ederken, Hakkari Valiliği de operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Hakkari Valiliği, 15-16-17 Eylül 2012 tarihlerinde Şemdinli İlçesi Zorgeçit bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 PKK mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
 
"15-16-17 Eylül 2012 terihlerinde Şemdinli Zorgeçit bölgesinde güvenlik güçlerimizce başlatılan operasyonlarda, 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 32 terör örgütü mensubu etkisiz nale getirildi. Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı son 12 günde 155 rakamına ulaşmıştır."
 
 
 

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