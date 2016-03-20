Hakkari Valiliği: Operasyonlarda kimyasal gaz kullanılması kesinlikle söz konusu değildir

Hakkari 'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar sürerken, Hakkari Valiliği HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve Van Milletvekili Lezgin Botan'ın operasyonlarda güvenlik güçlerinin kimyasal gaz kullanıldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Valilik açıklamasında, "Operasyonlarda kimyasal gaz ve benzeri unsurların kullanılması kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür haberler operasyonların engellenmesine yöneliktir" denildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Hakkari Valiliği kendi resmi internet sitesinden yazılı açıklama şöyle denildi:

"HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ın açıklamalarına istinaden çeşitli yazılı ve görsel medya organlarında yer alan ve ilimiz Yüksekova İlçesinde güvenlik güçlerimiz tarafından bölücü terör örgütü mensupları ile örgüt unsurları tarafından açılan çukur ve barikatların temizlenmesine yönelik yapmış olduğu operasyonlarda 19.03.2016 günü kimyasal gaz kullandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır. Güvenlik güçlerimizin Yüksekova İlçemizde yapmış olduğu operasyonlarda kimyasal gaz ve benzeri unsurların kullanılması kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür haberler bölgede yapılan operasyonların engellenmesine yönelik kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan kasıtlı olarak yapılmış gerçek dışı haberlerdir."

Operasyonlar sürüyor

Barikatların kaldırılıp, hendeklerin kapatılması ve PKK'lıların ilçeden temizlenmesi için sokağa çıkma yasağının 7'nci gününde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kar ve soğuk havaya rağmen operasyonlar aralıksız sürüyor. Dün geceden bu yana silah ve patlama seslerinin hiç susmadığı ilçede, top atışlarının isabet ettiği bazı evlerin yıkıldığı ve yangın çıktığı görüldü.

HDP Yüksekova İlçe Başkanı Fikret Turgut ise yeni bir iddia ortaya attı. Yüksekova'da güvenlik güçlerinin kullandığı kimyasal gaz nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini ileri süren Turgut, sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesini istedi. Turgut, operasyonların sürdüğü Orman Mahallesi'nde de Sabih Aşkan'ın 9 kişilik ailesiyle mahsur kaldığını ve yardım beklediğini ifade etti.