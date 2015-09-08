Hakkari Valiliği: Askerleri almak için kimseden ricacı olmadık

Hakkari Valiliği, şehit düşen 16 askerin alınmasını için bazı gruplardan ricacı olunduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın, yayın organlarında, şehit düşen askerlerin çatışma bölgesinden alınmasıyla ilgili asılsız haberlerin yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:

"7 Eylül 2015'te özel bir televizyon programında, ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizi çatışma bölgesinden kurtarmak ve bölgeden alınmasını sağlamak için bazı şahıs ve gruplardan valiliğimizin ricacı ve talepkar olduğuna dair iddia ve tartışmalar tamamen asılsızdır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik kasıtlı olarak yapılmış gerçek dışı haberlerdir."