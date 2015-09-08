T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari Valiliği: Askerleri almak için kimseden ricacı olmadık

'Bazı şahıs ve gruplardan valiliğimizin ricacı ve talepkar olduğuna dair iddialar asılsızdır'

08 Eylül 2015 10:28

Hakkari Valiliği, şehit düşen 16 askerin alınmasını için bazı gruplardan ricacı olunduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın, yayın organlarında, şehit düşen askerlerin çatışma bölgesinden alınmasıyla ilgili asılsız haberlerin yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:

"7 Eylül 2015'te özel bir televizyon programında, ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizi çatışma bölgesinden kurtarmak ve bölgeden alınmasını sağlamak için bazı şahıs ve gruplardan valiliğimizin ricacı ve talepkar olduğuna dair iddia ve tartışmalar tamamen asılsızdır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik kasıtlı olarak yapılmış gerçek dışı haberlerdir."

 

ETİKETLER

hakkari valiliğiaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24