Hakkari Valiliği: 4 askeri şehit eden PKK'lı yakalandı

Hakkari Valiliği, yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirerek 4 askerin şehit olmasına, bir askerin yaralanmasına neden olduğu belirtilen PKK'lının İstanbul'da yakalandığı bildirdi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçmiş tarihlerde yakalanan ve PKK'nın kırsal kadrosunda faaliyet yürüten mensuplarının ifadeleri doğrultusunda E.N.K. isimli PKK mensubunun İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari merkez ilçesine bağlı Ceylanlı köyü Ganizark Tepe mevkinde icra edilen operasyon ve gözetleme faaliyetinde görevli 4 askeri personelin şehit edilmesi ve bir askeri personelin yaralanması olayında, el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi ve patlatılması eylemini gerçekleştirdiği tespit edilmiş, bulunduğu İstanbul ilinde 13 Ekim 2016 tarihinde yakalanması sağlanarak ilimize getirilmiştir. Bahse konu eyleme iştirak ettiğini kabul eden E.N.K. isimli bölücü terör örgütü mensubu 23 Ekim 2016 tarihinde, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü içerisinde silahlı eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'silahlı olarak kasten adam öldürmek' ve 'silahlı olarak kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.