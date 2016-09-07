Hakkâri Valiliği: 3 helikopterin vurulduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

Hakkâri Valiliği, Çukurca ilçesinde 3 helikoptere saldırı gerçekleştirdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Eylül 2016 günü çeşitli görsel ve yazılı basın yayın organlarında yer alan 'PKK, Çukurca'daki çatışmalar sırasında Başbakanlığa ait 3 helikopteri vurdu' iddiasına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmayıp, tamamen asılsız olmakla birlikte, Sayın Başbakanımızın ziyaretleri esnasında herhangi bir şekilde güvenlik sorunu meydana gelmemiş, ziyaretlerinin ardından güvenli bir şekilde Çukurca ilçemizden ayrılmıştır."