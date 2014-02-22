Hakkari sınırında köylüler ve asker arasında gerginlik: 9 yaralı

Hakkari'de askerler Irak'a kaçak yollardan geçmek isteyen köylüleri gözaltına almak istedi yaşanan gerginlikte, 9 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Derecik Beldesi’ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Yeşilova Köyü yakınlarında meydana geldi. Irak’taki akrabalarını ziyarete giden bir grup köylü, sınır güvenliği sağlayan askerler tarafından durduruldu. Askerler sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen köylüleri gözaltına almak istedi.

'Gözyaşartıcı bomba kullanıldı'

Çıkan gerginlik sonucu atılan taşlarla 6 asker çeşitli yerlerinden yaralanırken, askerler de gözyaşartıcı bomba kullanarak köylüleri dağıtmaya çalıştı. Gerginlik sırasında da 3 kişi yaralandı. Yaralı askerler ile 1 köylü Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı asker ve köylülerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilirken, sabah saatlerinde bölgede helikopterin yoğun olarak uçuş yaptığı görüldü.

