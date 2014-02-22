T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari sınırında köylüler ve asker arasında gerginlik: 9 yaralı

Hakkari'de Irak'a kaçak yollardan geçmek isteyen köylüler ile asker arasında gerginlik yaşandı, 9 yaralı var

22 Şubat 2014 13:00

Hakkari'de askerler Irak'a kaçak yollardan geçmek isteyen köylüleri gözaltına almak istedi yaşanan gerginlikte, 9 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Derecik Beldesi’ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Yeşilova Köyü yakınlarında meydana geldi. Irak’taki akrabalarını ziyarete giden bir grup köylü, sınır güvenliği sağlayan askerler tarafından durduruldu. Askerler sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen köylüleri gözaltına almak istedi.

 

'Gözyaşartıcı bomba kullanıldı'

 

Çıkan gerginlik sonucu atılan taşlarla 6 asker çeşitli yerlerinden yaralanırken, askerler de gözyaşartıcı bomba kullanarak köylüleri dağıtmaya çalıştı. Gerginlik sırasında da 3 kişi yaralandı. Yaralı askerler ile 1 köylü Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı asker ve köylülerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilirken, sabah saatlerinde bölgede helikopterin yoğun olarak uçuş yaptığı görüldü.
 

ETİKETLER

askerhakkarişemdinliköylüıraksınırkaçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24