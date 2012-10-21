Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ Köyü'nde PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu ve Özel Harekat Polisi Okan Koç, Ankara'da; polis memuru Ertuğrul Polat Gaziantep’te toprağa verildi. Şehit Okan Koç'un annesi Elif Koç, ''Analar ağlamasın dediniz, bizi niye ağlattınız'' dedi.

Özel Harekat Polisi Emniyet Amiri Yalçın Dizdaroğlu ile polis memuru Okan Koç'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutları, Gölbaşı ve Eryaman'daki evlerinden alınarak, konvoy eşliğinde, törenin yapılacağı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na getirildi.

Şehitler Camisi'nde düzenlenen törene, şehit Emniyet Amiri Yalçın Dizdaroğlu'nun annesi Leman, eşi Nurten, polis okulu öğrencisi oğlu Ali Kemal ile diğer oğlu Alperen Kürşat ve kızı Gizem Dizdaroğlu, şehit polis Okan Koç'un da babası Tuncay, annesi Elif, kardeşleri Şule ve Kübra ile eşi Hatice Koç, 11 aylık kızı Nehir katıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile bazı milletvekilleri, şehitlerin çalışma arkadaşları, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

‘Analar ağlamasın dediniz, bizi niye ağlattınız'

Kucağında 11 aylık torunu Nehir'i taşıyan ve ''Analar ağlamasın dediniz, bizi niye ağlattınız'' diye duygularını dile getiren Şehit Okan Koç'un annesi Elif Koç, fenalık geçirdi. Elif Koç'a tören alanındaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehit Yalçın Dizdaroğlu'nun kızı Gizem Dizdaroğlu, törene Özel Harekat Polisi üniformasıyla, Okan Koç'un babası Tuncay Koç da Özel Harekat kepi takarak katıldı. Şehitlerin yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

‘Allah'ın aslanları’

Saygı duruşunun yapılması ve şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından, cenaze namazı kılındı. Namazı kıldıran imam, şehitlerden ''Allah'ın aslanları'' diye söz etti. İmam, namazdan önce şehit polisler için yazdığı şiiri de okudu.

Namazın ardından şehitlerin cenazeleri tekbirler eşliğinde Gölbaşı ve Sincan'daki şehitliklere götürülmek üzere yakınları ve meslektaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına alındı.

Bu sırada bir yakını tarafından babasının tabutunun yanına getirilen 11 aylık Nehir Koç'un tabuta dokunduğunu gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Yalçın Dizdaroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere şehitliğe getirildiği sırada kalabalık bir grup genç, büyük bir Türk Bayrağı açıp, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganı attı.

Bakan, şehit annesinin elini öptü

İçişleri Bakanı Şahin ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gölbaşı Mezarlığı'na geldi. Bakan Şahin, şehidin tabutuna sarılı Türk Bayrağı'nı ''Bayrak kadar başınız dik olsun'' diyerek büyük oğlu Ali Kemal Dizdaroğlu'na verdi.

Dizdaroğlu Bakan Şahin'in 3 kez öperek verdiği bayrağı yine 3 kez öpüp teslim aldı. Devlet Bahçeli de şehidin tabutun önünde bulunan fotoğrafı aileye teslim etti.

Bakan Şahin, Şehit Dizdaroğlu'nun tekerlekli sandalye ile törene katılan annesi Leman Dizdaroğlu'nun elini öpüp sabır diledi.

Dizdaroğlu'nun cenazesi, saygı atışının ardından toprağa verildi. Dizdaroğlu'nun eşi ve çocuklarının yanı sıra İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mezara toprak attı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Özel Harekat Polisleri şehidin mezarı başında dua okudu. Şehit Okan Koç'un cenazesi de Sincan Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Babadan sedyeyle veda

Özel harekat polisi Ertuğrul Polat için de Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla törenin yapılacağı meydana getirildi.

Kalp ameliyatı olduğu belirtilen ve cenazenin yapılacağı meydana ambulansla getirilen baba Hüseyin Polat, oturulabilir konuma getirilen sedyeyle yakınları tarafından tabutun başına taşındı.Hüseyin Polat, güçlükle ayağa kalkarak, tabuta sarıldı. Baba Polat'ı yakınları teselli etti.

Şehit Polat'ın 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen öğretmen eşi Ümmü Gülsüm Polat da taziyeleri kabul ederken, ''Gitti kara gözlüm. 10 günü kalmıştı'' diyerek ağıt yaktı.

Polis memurunun cenazesi, köy meydanında kılınan namazın ardından, meslektaşları ve yakınlarının omzunda yaklaşık 20 dakika taşınarak köy mezarlığına götürüldü. Bu sırada törene katılanlar tekbir getirerek, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı.

Ertuğrul Polat'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.