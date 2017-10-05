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Hakkari şehidine Çankırılılar'dan hüzünlü veda

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi’nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı bombanın patlatılması ile şehit ola

05 Ekim 2017 17:17

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi’nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı bombanın patlatılması ile şehit olan Sözleşmeli Piyade Er 22 yaşındaki Olcay Çelik memleketi Çankırı’da yaklaşık 4 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Öğleleyin merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii\'nde kılınan cenaze namazına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, askeri ve mülki erkan ile binlerce Çankırılı katıldı. Acılı baba Muammer Çelik, anne Hacer Çelik ile ağabeyi Ferhat Çelik yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Çankırı Müftüsü Hasan Limon’un kıldırdığı cenaze namazının ardından 22 yaşında şehit olan Olcay Çelik’in cenazesi babasının oturduğu Yapraklı İlçesi Yüklü Köyü’ne defnedilmek üzere gönderildi.

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