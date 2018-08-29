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Hakkari şehidi İsa Çetiner için evinde helallik alındı

   Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Çetiner,  Bayrampaşa'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı

29 Ağustos 2018 15:38

 

 Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Çetiner,  Bayrampaşa\'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı.

Şemdinli\'nin  Samanlı Köyü\'nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu. Şehitlerden piyade er İsa Çetiner\'in cenazesi, Bayrampaşa\'daki evine son kez getirildi. Yüzlerce mahalle sakininin bayraklarla karşıladığı Çetiner için evinin önünde helallik alındı. Yusuf, Eda ve Muhammet isminde 3 çocuğu olduğu öğrenilen şehit Çetiner\'in, evine en son 3 aylık oğlu Muhammet\'in doğumu için  izin alarak İstanbul\'a geldiği öğrenildi. Acılı aile, şehit çocuklarını evinden son kez gözyaşları içerisinde uğurladı. Mahalle sakinleri şehide haklarını helal ederek, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları attı. 

ŞEHİT BABASI: BİR CAN DEĞİL, BİNLERCE CAN FEDA OLSUN

Şehidin babası Yusuf Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Vatan sağ olsun. Bizler her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Vatan, millet sağ olsun. Bir can değil, binlerce can feda olsun. Vatan bölünmez. Bizi bitiremezler\" diye konuştu.

Şehit piyade er İsa Çetiner\'in cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınacak. Çetiner\'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek.

(FOTOĞRAF)

 


 

 

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