Hakkari saldırısı dünya basınında

T24- Hakkari'nin ilçelerinde, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 24 askerin şehit olması, Alman basınında geniş yer alırken, İtalyan basınında da ilk haber olarak yer aldı.



Almanya'daki "Der Spiegel" dergisinin internet sayfasında yayınlanan haberde, Hakkari Valisi Muammer Türker'in, saldırıların Çukurca ve Yüksekova'da aynı zamanda gerçekleştirilmiş olduğunu söylediği hatırlatıldı. Gözlemcilerin, TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesinde nadiren bu kadar fazla şehit vermiş olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, Türk askerlerinin Irak sınırına girerek operasyon başlattığı kaydedildi.



Focus dergisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırılardan dolayı Kazakistan ziyaretini iptal ettiğine dikkat çekerken, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ve "Tagesspiegel" gazetelerinin internet sayfalarında da, TSK'nın Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyon başlattığı ifade edildi.

Bild gazetesi de, teröristlerin saldırılarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiğini belirterek, Türk askerlerinin, saldırıların ardından Kuzey Irak'ta operasyona başladığına işaret etti.

Alman televizyonları da, haber bültenlerinde saldırılarla ilgili haberlere geniş yer verdi.





İtalya basını





Bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırılar ve 24 askerin şehit olması, İtalyan basınında da ilk haber oldu. Bölücü terör örgütün Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde düzenlediği saldırılarda 24 askerin şehit olması İtalyan basınının, pek çok unsurunda internet mecrasında ilk haber olarak, okuyuculara duyuruldu.



İtalya'nın yarı-resmi devlet ajansı ANSA, olayın duyulmasının ardından ilk haber olarak verdiği bölücü örgütün "eş zamanlı saldırılarında" şehit sayısını ilk olarak 20 şeklinde açıklarken, daha sonra 24 olarak düzeltti..



''AGI'' ajansı da habere ilk haberler arasında takipçilerine aktardı. Haberde, bölücü terör örgütünün dün de 5 polis ve aralarında 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 3 sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı gerçekleştirdiği okuyuculara hatırlatıldı.



''La Repubblica'' gazetesi, bölücü terör örgütünün saldırılarının "koordineli ve senkronize" olduğu dile getirilirken, Türk ordusunun, saldırının sorumlularını bulmak için Irak topraklarına girdiği haberlerine internet sitesinde yer verdi. Gazetenin internet sitesi bilgiler geldikçe güncellenirken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Bu saldırıların intikamı büyük olacaktır" sözlerini takipçilerine aktardı. Haberde, terör örgütünün son dönemdeki en ağır saldırılarından birini gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.



''Corriere della Sera'' gazetesi de internet sitesinde, 24 askerin şehit olduğu saldırıların hemen sonrasında Türk savaş uçaklarının ve topçularının Irak'taki terör örgütü üslerini karşılık vermek amacıyla bombaladığını yazdı.



''RAI NEWS'' kanalı da bölücü örgütün Hakkari'nin ilçelerinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 20 askerin şehit olduğu, saldırıların ardından, Türk topçularının kuzey Irak'taki terör örgütü üslerine vurduğunu bildirdi. Kanalın haberinde, Başbakan Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yurtdışı programlarını iptal ettiği, alarm durumundaki Ankara'da anti terör zirvesi düzenlendiği ifade edildi.

