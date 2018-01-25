Hakkari polisinden hastalara anlamlı ziyaret

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü tarafından ,\'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında hastanede tedavi gören hastaları ve evlerinde tedavi görenleri ziyaret edip polis-halk ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli Polislik şubesi ekipleri,\'Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören 150 hastayı ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi. Polis ekipleri, ziyaret ettikleri hastalarla tek tek ilgilenirken, beraberindeki götürdükleri çeşitli hediyeleri de verdi. Polis ekiplerine, Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Akay Edisoy, Sağlık Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş, İdari ve Mail Hizmetler Müdürü Nejdet Demir, Yardımcısı Emin Şimşek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Hanife Üzeltaş, Kamu Hastaneleri Daire Başkan Yardımcısı Muharrem Dündar eşlik etti.

AMAÇ; POLİS-HALK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hakkari Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güven ortamının kalıcı ve sürdürülebilir olması amacıyla \'Biz Anadoluyuz\' porjesi kapsamında polis-halk ilişkilerini geliştirdiklerini belirtilerek şöyle denildi:

\"Özellikle terör olaylarının önlenmesi için sokakta vatandaşları bilgilendirilerek suçlu profilleri, hareket tarzları ve eylem şekilleri hakkında farkındalık oluşturulması, hızlı ve doğru bilgi kaynakları oluşturulması, il genelinde huzur ve güvenin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla \'Biz Bir Aileyiz\' projesi adı altında ilimizde ikamet eden aile ve vatandaşlarımıza yönelik polis-halk ve ilişkilerini geliştirmek, vatandaşlarımıza güvenlik konusunda onlara en yakın devlet eli olduğumuzu hissettirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Hakkari Devlet Hastanesi\'nde çeşitli sebeplerden dolayı yatan yaklaşık 150 hastamız ve refakatçilerine yönelik ziyaret gerçekleştirdik ve kendilerine değişik hediyeler verdik.\"

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