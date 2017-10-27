Hakkari merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 9 ilde polisin, Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ-PDY) yönelik yaptığı operasyonlarda, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 9\'u tutuklandı.

Hakkari Valiliği, Hakkari merkezli Konya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, İstanbul, Ankara, Van ve Trabzon\'da polisin eş zamanlı FETÖ-PDY\'ye yönelik yaptığı operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18.10.2017 günü Hakkari merkezli olmak üzere Konya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, İstanbul, Ankara, Van ve Trabzon İllerini kapsayan operasyon neticesinde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları ByLock isimli programı kullandığı tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklanmış, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"