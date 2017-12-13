Hakkari merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkezli 8 ilde, FETÖ-PDY’ye finans desteği sağladığı iddia edilen Yüksekova Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÜSİAD) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye finansal destek sağladığı iddia edilen YÜSİAD üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van illerinde polis, 23 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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