T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkezli 8 ilde, FETÖ-PDY’ye finans desteği sağladığı iddia edilen Yüksekova Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÜSİAD) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 03:06

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkezli 8 ilde, FETÖ-PDY’ye finans desteği sağladığı iddia edilen Yüksekova Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÜSİAD) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye finansal destek sağladığı iddia edilen YÜSİAD üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van illerinde polis, 23 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZHAKKARİ DHAHAKKARİFETÖPDYyeYüksekova SanayiciAdamları Derneği YÜSİADEmniyet MüdürlüğüFETÖPDYYÜSİADHakkariAnkara Mersin DiyarbakırSiirt KahramanmaraşVanOperasyondaSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24