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Hakkari merkezde patlama meydana geldi!

Hakkari kent merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Hakkari'de bir polis aracının geçisi sırasında patlama oldu. Araçtakilerle birlikte toplam 7 polis ile hem patlama hem de sonrasında karışıklık nedeniyle 20 vatandaş yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.



Hakkari'deki patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki Yeşil isimli vatandaş hayatını kaybetti.




Patlamanın ardından olay yerinde toplanan kalabılk grupla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Polis havaya ateş açıp grubu tazyikli su ve gaz bombası ile dağıttı. Hakkari Valisi Muammer Türker, patlamaya infilak ettirilen bir patlayıcının neden olduğunu söyledi.




Hakkari kent merkezindeki en önemli cadde olan Bulvar Caddesi’nde bugün saat 17.35’de şiddetli bir patlama meydana geldi. Hakkari Belediye binasına 100 metre uzaklıkta parkeden iki otomobil arasında elektrik trafosunun önüne bırakılan patlayıcı, Çevik Kuvvet ekibini taşıyan polis servis midibüsü geçerken, uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamanın şiddetiyle polis midibüsü kontrolden çıktı. Araçtaki 3 polis başlarını çarpma sonucu yaralanırken, çevrede bulunanlardan 20 kişi de çeyitli yerlerinden yaralandı. Şiddetli patlama sırasında çevredeki çok sayıda ev ve işyerinin de camları kırıldı.

Patlamayla birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Yaralı polisler Hakkari Asker Hastanesi, vatandaşlar ise Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alındı.




ARBEDE YAŞANDI

Patlama yerine sevk edilen güvenlik güçleri ile çevrede toplanan yaklaşık 300 kişilik grup arasında arbede çıktı. Kalabalığı uzaklaştırmak isteyen güvenlik güçlerine taş atılması üzerine polis havaya ateş açıp biber gazı kullandı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Kalabalığa bu kez tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulunuldu. Bir süre davam eden olayların ardından kalabalık dağıldı.


VALİNİN AÇIKLAMASI

Hakkari Valisi Muammer Türker, kentte meydana gelen patlamada 3’ü polis 20 kişinin yaralandığını belirtti. Türker, patlamanın Bulvar Caddesi üzerinde park halindeki otomobillerin arasına konulan patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirterek, "Patlayıcının türünü inceleme çalışmaları sürdürülüyor. Can kaybı olmayan olayda 3’ü polis 15 yaralı var" dedi.

Vali Türker, patlamanın Çevik Kuvvet ekibini taşıyan servis midisünün geçişinden hemen sonra meydana geldiğini belirterek, patlama sırasında aracın kontrolden çıktığını ve içinde bulunan 3 polisin başlarına çarpması sonucu yaralandığını söyledi.

Polis, patlamanın olduğu bölgede teröristlerin yakalanması için önlem alarak geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kentin giriş ve çıkışları tutulurken, Hakkari’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.



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