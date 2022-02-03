Hakkari İl Emniyet Müdürü aşiret ağasını protokolde ağırladı

Hakkari'de Emniyet Müdürü Salavet Mete Pınar, Sılehi aşireti ağası olarak bilinen Mehmet Alayı Atlı'yı protokolde olarak karşıladı.

Sol'daki habere göre, aşiret liderlerinin resmi protokolle karşılanması örneklerine bir yenisi daha eklendi. Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavet Mete Pınar, Sılehi aşireti ağası Mehmet Alayı Atlı'yı Hakkari Polis Evi'nde verdiği yemekte protokol olarak ağırladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Sılehi aşireti lideri Sn Mehmet Alayı Atlı ve eşi Cumhuriyet Savcısı Sn Emine Atlı hanımefendi, İl Emniyet Müdürümüz Sn Salavet Mete Pınar ve eşi Sn Gökşen Pınar hanımefendi ile Polisevi'mizde bir araya geldiler." ifadelerine yer verildi.