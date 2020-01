Hakkari genelinde birçok alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği, kent merkezi ile Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde yer alan çok sayıda bölgeyi, 20 Aralık 2015 - 3 Ocak 2016 tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan etti.

Öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ile milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması amacıyla bölgede emniyet ve asayişin temini için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü önlemin alındığına işaret edilen Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen olanlara ilişkin şu bilgiler verildi:



"Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hakkari merkeze bağlı Kilile Tepe bölgesi, Kilile kuzeyi, Kilile Tepe kuzeyi, Ballık Tepe batısı ve Ufak Toprak arasında kalan bölge, Cernil Tepe bölgesi, Cernil Tepe kuzey batı uzanımı, Kara Tepe kuzeyi, Gafa Tepe ve Kovan Tepe batısı arasında kalan bölge, Ganizark mevki, Ganizark mevki kuzeyi, 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge, Bulhari Tepe bölgesi, Stokan Mahallesi kuzeyi, Çingil sırtı, Kumtik Tepe, 2118 Rakımlı Tepe, Çimoka Tepe Batısı, Bulhari Tepe batısı ve Aşağıdereli Mahallesi güneyi arasında kalan bölge ile Busindi Dağı bölgesi, Taşbaşı kuzeyi, 1679 Rakımlı Tepe, Keçilik Dağı, Kokulu Tepe, Yoncalı güneyi, Karakaya mevki, Şine Köprüsü güneyi, İşbankası Kayalığı, Neçe Sırtı, Doğanlı kuzeyi ve Elma Kapı Sırtı, 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge.



Şemdinli ilçesinde Kurigan Tepe, Bermeş Tepe, Hale Tepe, Hezir bölgesi, Uzuntarla Mahallesi doğusu, Günyazı Köyü, Olgunlar Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi kuzeydoğusu, Sarıca Mahallesi, Kayalar Köyü batısı, Seçkin Mahallesi güneybatısı, Kırmızı Toprak güneyi arasında kalan bölge, Güneydağı doğu kısmı bölgesi, Gökçetaş Mahallesi kuzeyi, Bölek Mahallesi doğusu, Sınırçeşme Tepe güneyi arasında kalan bölge, Geniş Tepe bölgesi, Akçimen Tepe kuzeyi, Kelek Tepe, Yukarıyiğitler, Aşağıyiğitler doğusu, Gomani Tepe güneyi, Üçgöze Mahallesi, Küplüce Mahallesi, Karakoç Mahallesi batısı arasında kalan bölge, Ginse Tepe, Efkar Tepe, Kızga Tepe bölgesi, Şemdinli ilçesi batısı, Altınsu güneyi, Çamlıca doğusu arasında kalan bölge, Sarıselek-Koçkayalığı bölgesi, Kütüklük Mahallesi kuzeyi, Gelişen Mahallesi, Ulaşlı Mahallesi, Ortaklar Köyü doğusu, Örencik Mahallesi, Güleç Mahallesi güneyi, 3180 Rakımlı Tepe, Karadağ arasında kalan bölge, Laddağı, Tahtakaya bölgesi, Kadeşli Yaylası, Süngütepe kuzeyi, Ortaklar Köyü batısı, Hulisi Dağı güneyi, Leylek Dağı güneydoğusu arasında kalan bölge, Kürü Tepe, Beyaztoprak Tepe bölgesi, Şemdinli Çayı kuzeyinde kalan Beyaztepe bölgesi, Kesikkaya Tepe bölgesi, Uslu Mahallesi doğusu, Beğendik Mahallesi kuzeyi, Süngütepe güneyi arasında kalan bölge, Sivri Tepe bölgesi, Beğendik Mahallesi doğusu ile Gelişen Köyü, Aralık Mahallesi batısı arasında kalan bölge, Sersüviski doğusu bölgesi, Yaylapınar Köyü kuzeyi, Kırmızı Tepe batısı, Boğazköy güneyi, Sersivüski Tepe doğusu arasında kalan bölge, Korsila Tepe bölgesi, Tütünlü Köyü kuzeyi, Güzelkaya mahallesi, Zorgeçit mahallesi güneyi arasında kalan bölge, Küneberek Tepe-Beyazdağ bölgesi, Zorgeçit Mahallesi kuzeyi, Çamlıca Mahallesi kuzeybatısı, Küneberek Dağı güneyi, Gorita Mahallesi, Dinerdağı Mahallesi, Çubuklu Köyü doğusu arasında kalan bölge, Karakol Tepe-Siyahtaş Tepe-Beyaz Tepe bölgesi, Çalışkan, Üstünağaç, Tekeli mahalleleri batısı, Sönük Tepe, Gölüstü mevki kuzeyi, Siyahtaş güneyi arasında kalan bölge, Menader Tepe-Kalereş Tepe bölgesi, Keşpele mevki, Siyahtaş kuzeyi, Alen Köyü batısı, Erikli Mahallesi güneyi, Sarıca Mahallesi doğusu arasında kalan bölge, Kola Deresi-Kırçimenlik Tepe-Bulanık Tepe uzanımı hattı bölgesi, Alan Köyü, Yukarıkayalar, Seçkin, Erdemir, Soğuksu, Tuğlu, Seve mahalleleriyle İran sınırı arasında kalan bölge, Köprü Tepe bölgesi, Aralık ile Durak mahalleleri arasında kalan bölge, Nizar Tepe bölgesi, Durak, Mıraba, Kurtali mahalleleri arasında kalan bölge, Akpınar Dağı bölgesi, Otlu Tepe, İncetaş Tepe, Alçakyer Tepe, Sersüviski Tepe, Akpınar Dağı arasında kalan bölge, Dolaylı Tepe-Çeşme Tepe, Ormanlı Tepe ve Melik Tepe batısı arasında kalan bölge, Hezir bölgesi, Dericatan Sırtı, Biz Tepe, Rezak Sırtı, Kuyruklu Tepe, 803 Rakımlı Tepe, Eşe Tepe arasında kalan bölge, Mehendi bölgesi, Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevki ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge, Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur Köyü, Uğuraçan Köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç.

Çukurca ilçesinde Çığlı-Üzümlü bölgesi, Başpınar, Şen Tepe, Kavgayeri Tepe, Avuş Tepe, Baski Dağı, Sitine Tepe, Seribayırı Sırtı, Tepeşin Tepe, Taşlı Tepe, Haniş Bayırı, Beruş Sırtı, Soğukpınar, Kirman Sırtı, Çayır Dağı, Meydan Dağı, Tahtasırtı, Gülmüş Dağı, Düztepe, Avuçpınarları, Çıplak Sırtı, Sırameşe Pınarları, Öküzöldü, Kemer Dağı, Gündek Dağı, Serani Sırtı, Başpınar arasında kalan bölge, Kazan Vadisi bölgesi, Taşlık, Uzundağ, İzme Dağı, Uzundere Köyü, Çağlayan Köyü, Çayırlı Köyü, Sevbaş Yaylası, Çukurca ilçesi, Narlı, Çevizli, Kayalık, Köprülü ve Geçimli köyleri arasında kalan bölge.



Yüksekova ve Şemdinli sınırlarında ise güney bölgesi, Kamışlık, Beşpınar, Karabağ, Yürekli köyleri, Kırmızı Yayla bölgesi, Kanirahank Mahallesi, Beyaz Tepe, Korgan Köyü güneyi, Tuz Tepe, Kilise Mahallesi, Çimentepe güneyi, Derabi Mahallesi kuzeyi, Öncü Mahallesi batısı, Düzhark Mevki, Meydantepe güneyi, Yeşilbayır Köyü kuzeyi, Nugaylan Tepe, Aktütün Köyü kuzey batısı, Herki Deresi doğusu, Üzümkıran Köyü batısı, Ömerkuyusu Tepe, Beravyi Pınar mevki güneyi, Dolavatin Tepe güneyi, Şeyhmaman Geçiti, Ünlüce mevki, Binlis Tepe, Hisar Dağları, Güney Mahallesi, Gelük Yaylası, Rejgar Dağı, Berkal Dağı, Hangikaya Tepe, Buzul Dağı, Dağlıca güneyi, Kılavuz, Çayırlı, Korucuk, Gürkavak, Tokağaç, Geçkan, Beşpınar, Karadağ, Yürekli mahallelerinin güneyi, Güzelkonak Köyü batısı kuzeyi arasında kalan bölge, kuzey bölgesi, Ortaklar Mahallesi kuzeyi, Buzul Dağı, Beyaz Dağ, Büyükçiftlik Köyü batısı, Kamışlık Köyü batısı, Tokağaç Mahallesi kuzeyi, İkizlen Mahallesi kuzeyi, Ortakçı Mahallesi kuzeyi, Mezra Mahallesi kuzeyi, Gürkavak Köyü kuzeyi, Hazyan Mahallesi batısı, Taşyazı Mahallesi doğusu, Yukurı Tarlacık Mahallesi kuzeyi, Erbaş Mahallesi batısı, Köşk Önü kuzeyi, Pınargözü doğusu, Kışlacık Mahallesi kuzeyi, İnceyol Mahallesi batısı, Sürekli Mahallesi batısı, Yeşiltaş kuzeyi, Çubuklu kuzeyi, Balkaya ve Ortaklar kuzeyi arasında kalan bölge.

20 Aralık 2015'ten 3 Ocak 2016'ya kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."