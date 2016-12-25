Hakkâri Esendere Belediye Başkanı gözaltına alındı

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi Belediye Eş Başkanı Dilber Uzunköprü, polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yakalama kararı bulunan Esendere Beldesi Belediye Eş Başkanı Diber Uzunköprü, Yüksekova'nın Göngür Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Hakkâri Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 23.12.2016 günü hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Esendere Belediye Eş Başkanı D.U. ilimiz Yüksekova İlçesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."