Hakkâri Emniyet Müdürü istifa etti

Hakkâri Emniyet Müdürü Tufan Ergüder'in, görevinden çekilme talebinde bulunduğu bildirildi.

2011 yılından bu yana Hakkâri Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ergüder, bugün itibarıyla görevinden çekilme talebinde bulundu.

Ergüder'in, istifa gerekçesini "özel nedenler" olarak gösterdiği ifade edildi.

Ergenekon, balyoz ve KCK operasyonlarını yürüttü

Daha önce İstanbul’da narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terörden Sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Ergüder; İstanbul’da görevli olduğu dönemde; Ergenekon, Balyoz ve KCK operasyonlarını yürütmüştü.