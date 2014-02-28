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Hakkâri Emniyet Müdürü istifa etti

Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder çekilme talebinde bulundu

28 Şubat 2014 18:29

Hakkâri Emniyet Müdürü Tufan Ergüder'in, görevinden çekilme talebinde bulunduğu bildirildi.

2011 yılından bu yana Hakkâri Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ergüder, bugün itibarıyla görevinden çekilme talebinde bulundu.

Ergüder'in, istifa gerekçesini "özel nedenler" olarak gösterdiği ifade edildi.

 

Ergenekon, balyoz ve KCK operasyonlarını yürüttü

 

Daha önce İstanbul’da narkotik  Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terörden Sorumlu emniyet müdür yardımcılığı  görevlerinde bulunmuştu. Ergüder; İstanbul’da görevli olduğu dönemde; Ergenekon, Balyoz ve KCK operasyonlarını yürütmüştü.

 

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