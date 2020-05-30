Hakkari'de iki asker şehit oldu

Hakkari Çukurca’da PKK ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay şehit oldu. Siyasilerden şehitler için başsağlığı mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajda şöyle dedi:

"Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, mesajında, "Hakkari Çukurca’da terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan, "İki acı haber de Hakkari’den geldi. Teröre karşı mücadelemizde Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, kahraman arkadaşlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Cennet vatanın uğruna ölenlerin mekânı cennet olsun" mesajı paylaştı.