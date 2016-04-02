Hakkari'de bir polis daha şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında bu sabah çıkan çatışmada, Özel Harekatta görevli komiser yardımcısı şehit oldu.

Yüksekova'da 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Müşterek Operasyonu' devam ederken, bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

"Başından yaralandı, kurtarılamadı"

Çıkan çatışmada Özel Harekatta görevli olduğu belirtilen komiser yardımcısı başından ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı komiser yardımcısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Komiser yardımcısının Van'da görev yaptığı, gecici görevle Yüksekova'ya gittiği belirtildi.