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Hakkari Çukurca’da HDP ve DBP ilçe eş başkanları gözaltına alındı

Çukurca'das polis sabah saatlerinde Yeni ve Emir Şaban mahallelerine eş zamanlı operasyon yaptı

13 Şubat 2016 15:25

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda, aralarında HDP ve DBP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Sol'un haberine göre, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde polis sabah saatlerinde Yeni ve Emir Şaban mahallelerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda HDP Çukurca İlçe Eş Başkanı Halime Şimşek, DBP Çukurca İlçe Eş Başkanı Garibe Çetin’in de aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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