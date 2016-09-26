Hakkâri Çukurca'da askeri aracın geçişi sırasında patlama

Hakkâri-Çukurca karayolunda yol güvenliğini sağlayan kobra tipi askeri aracın geçişi sırasındapatlama meydana geldi.
Daha önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralanırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Olay, bugün akşam saatlerine doğru Hakkâri-Çukurca karayolun 40'ıncı kilometresindeki Doğanlı köyü yakınlarında meyda geldi.
Karayolunda güvenliği sağlayan 'Kobra' tipi askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla inflak ettirildi.
Patlamada, hasar gören askeri araçta bulunan 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.