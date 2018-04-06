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Hakkari Çukurca'da 2 şehit

El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, 1 asker de yaralandı

06 Nisan 2018 19:59

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Hayatını kaybeden askerlerin Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap olduğu kaydedildi. 

Öğle saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana gelen olayda, operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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