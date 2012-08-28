Hakkari cezaevinde siyasi tutuklular yangın çıkardı

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, siyasi tutukluların yatak ve yorganlarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Cezaevi önüne çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Behçet Dalmaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, siyasi ve adli suçlardan hükümlü ve tutukluların kaldığı Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yangın, bugün saat 13.30 sıralarında başladı. Siyasi tutukluların bulunduğu koğuşlardan slogan sesleri duyulurken, aynı noktadan da dumanlar yükseldi. Kent merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kıran Mahalesi’nde bulunan cezaevi önüne 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı gönderilirken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevindeki olaylar devam ederken, BDP Hakkari Miletvekili Adil Kurt da cezaevine giderek mahkum ve tutuklularla görüştü.

Yetkililer, yangının geçici olarak kalan 5 siyasi tutuklunun yatak ve yorganlarını yakması sonucu çıktığını, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.