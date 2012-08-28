T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari cezaevinde siyasi tutuklular yangın çıkardı

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt cezaevine giderek tutuklularla görüştü

28 Ağustos 2012 19:36

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, siyasi tutukluların yatak ve yorganlarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Cezaevi önüne çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Behçet Dalmaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, siyasi ve adli suçlardan hükümlü ve tutukluların kaldığı Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yangın, bugün saat 13.30 sıralarında başladı. Siyasi tutukluların bulunduğu koğuşlardan slogan sesleri duyulurken, aynı noktadan da dumanlar yükseldi. Kent merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kıran Mahalesi’nde bulunan cezaevi önüne 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı gönderilirken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevindeki olaylar devam ederken, BDP Hakkari Miletvekili Adil Kurt da cezaevine giderek mahkum ve tutuklularla görüştü.

Yetkililer, yangının geçici olarak kalan 5 siyasi tutuklunun yatak ve yorganlarını yakması sonucu çıktığını, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

ETİKETLER

hakkaricezaeviyangınbdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24