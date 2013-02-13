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Hakkari Cezaevi'nde olaylar çıktı

Hakkari Cezaevi'nde bir gardiyan ile mahkum arasında çıkan tartışma diğer koğuşlara sıçradı, cezaevinde olaylar çıktı

13 Şubat 2013 12:43

Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bir gardiyan ile mahkum arasında yaşanan tartışmanın diğer koğuşlara sıçraması üzerine olaylar çıktı.

Kıran Mahallesi'ndeki Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde bir gardiyan ile mahkum arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi ve diğer koğuşlara sıçramasıyla cezaevine çok sayıda asker, polis ile ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Bazı koğuşlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olaylar sırasında yaralanan bir gardiyan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayların ardından cezaevine gelerek tutuklularla görüşen Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklularla yapılan görüşmenin ardından olayların kontrol altına alındığını, şu an için herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirtti.

Yakınlarının sağlık durumundan endişe eden ve cezaevi önünde toplanan bazı tutuklu aileleri ise olayların kontrol altına alındığı bilgisi üzerine cezaevinden ayrıldı.

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