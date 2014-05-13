Hakkâri Belediyesi, polis inşaatını mühürledi

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü'nün kentin Merzan Mahallesi'nde kuracağı polis noktası inşaatı, belediye tarafından imar planına uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Kent merkezinde Yurt-Kur binası ile Hatice Avcı Koleji arasındaki yola Hakkâri Emniyet Müdürlüğü tarafından polis noktası kurulmak üzere çalışma başlatılıp beton atıldı. Hakkâri Belediyesi ekipleri, imar planına uygun olmadığı gerekçesiyle inşaatı mühürledi. Bu gelişme üzerine Emniyet Müdürlüğü, daha önce ekiplerin aynı bölgede araçlarla uygulama yaptığını, şimdi seyyar kulübede bu hizmetin yapılacağını belirterek söz konusu yere yeniden beton döktü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Behçet Dalmaz’ın haberine göre, Hakkâri Emniyet Müdürü Resul Holoğlu, buraya seyyar bir araç yerleştireceklerini, aracın gerekirse başka bölgelere de taşınabileceğin söyledi. Holoğlu, "Orada belediyenin imar planını etkileyecek bir durum söz konusu değil. Orada herhangi bir kontrol noktasını yapmamız söz konusu değil" dedi.

Hakkâri Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi de mahallenin ortasına kurulacak seyyar noktanın imara aykırı olduğunu söyledi. Çiftçi, "Biz buradan geçen yolu imara açarak aktifleştirdik. Emniyet daha önce orada uygulama yapıyordu. Ancak bize buraya bir uygulama noktası kurulacağı yönünde başvuruları olmadı. Bugün ekiplerimiz orada tutanak tutup çalışmayı durdurdular. Ancak buna rağmen çalışmayı sürdürmeye devam ederse mahkemeye başvuracağız" dedi.