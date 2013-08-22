T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari Belediye Başkanı'na PKK'lının cenazesine katıldığı için hapis cezası

Bedirhanoğlu, bir belediye başkanının kendi seçim bölgesindeki böyle bir törene katıldığı için yargılanmamamsı gerektiğini söyledi

22 Ağustos 2013 11:13

Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, 10 Ağustos 2012 tarihinde Yüksekova'da bir PKK'lının  cenaze törenine katılması nedeniyle açılan davada, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Fadıl Bedirhanoğlu hakkında 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince hapis cezası verdi.

Cenazeye, BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ile birlikte katılan Bedirhanoğlu, bir belediye başkanının kendi seçim bölgesindeki böyle bir törene katıldığı için yargılanmamamsı gerektiğini söyledi.

Bedirhanoğlu şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman bunu kabul etmeyeceğiz. Cenaze töreninde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasına, herhangi bir yasak duyuru yapılmamasına rağmen, sadece törene katılmamızdan dolayı, sadece orada bulunmamızdan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmamız Türkiye'deki yasaların ne kadar realitelere uygun, ne kadar toplumsal sıkıntıları gideren bir yapıda olduğu göz önüne seriliyor. Biz bunu Yargıtay'a göndereceğiz. İnanıyoruz ki bu suç olmayan bir faaliyetten dolayı aldığımız ceza, Yargıtay tarafından iptal edilecek ve bu dava düşecek."

ETİKETLER

hakkariFadıl Bedirhanoğluadil zozani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24