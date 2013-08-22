Hakkari Belediye Başkanı'na PKK'lının cenazesine katıldığı için hapis cezası

Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, 10 Ağustos 2012 tarihinde Yüksekova'da bir PKK'lının cenaze törenine katılması nedeniyle açılan davada, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Fadıl Bedirhanoğlu hakkında 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince hapis cezası verdi.

Cenazeye, BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ile birlikte katılan Bedirhanoğlu, bir belediye başkanının kendi seçim bölgesindeki böyle bir törene katıldığı için yargılanmamamsı gerektiğini söyledi.

Bedirhanoğlu şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman bunu kabul etmeyeceğiz. Cenaze töreninde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasına, herhangi bir yasak duyuru yapılmamasına rağmen, sadece törene katılmamızdan dolayı, sadece orada bulunmamızdan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmamız Türkiye'deki yasaların ne kadar realitelere uygun, ne kadar toplumsal sıkıntıları gideren bir yapıda olduğu göz önüne seriliyor. Biz bunu Yargıtay'a göndereceğiz. İnanıyoruz ki bu suç olmayan bir faaliyetten dolayı aldığımız ceza, Yargıtay tarafından iptal edilecek ve bu dava düşecek."