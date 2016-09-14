T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hakkari: AKP milletvekili adayı silahlı saldırıda öldürüldü

1 Kasım 2015 seçimlerinde Hakkari'den AKP 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. AKP Şemdinli İlçe Başkanı, saldırıyı düzenleyen kişinin kaçtığını ifade etti.

14 Eylül 2016 18:25

1 Kasım 2015 seçimlerinde Hakkari'den Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şemdinli ilçesinde Budak'ın evinin önünde gerçekleşen saldırının ardından AKP'li siyasetçi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, saldırganların olaydan sonra kaçtığını belirtti.

Sosyal medyada olayı kınayan AKP'li bazı yetkililer saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu.

Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçleri ve PKK'lılar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Son alınan kararlarla kayyum atanan 2 il belediyesinden birisi de Hakkari Belediyesi'ydi.

'halka hizmet götürmek yerne devletin sağladığı imkanları terör örgütüne peşkeş çekmekle'
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KasımHakkari AKPAhmet BudakAKPBaşkanıHakkari AdaletKalkınma PartisiBudakAjansıBaşkanı Fikri AlgülPKKYüksekovaHakkari Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24