Hakkari: AKP milletvekili adayı silahlı saldırıda öldürüldü

1 Kasım 2015 seçimlerinde Hakkari'den Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Şemdinli ilçesinde Budak'ın evinin önünde gerçekleşen saldırının ardından AKP'li siyasetçi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, saldırganların olaydan sonra kaçtığını belirtti.
Sosyal medyada olayı kınayan AKP'li bazı yetkililer saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu.
Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçleri ve PKK'lılar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
Son alınan kararlarla kayyum atanan 2 il belediyesinden birisi de Hakkari Belediyesi'ydi.'halka hizmet götürmek yerne devletin sağladığı imkanları terör örgütüne peşkeş çekmekle'