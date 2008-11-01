Hakkari AKP il binasında patlama

Hakkari’de AKP il binasına ses bombası atıldı. Öğle saatlerinde kimsenin bulunmadığı sırada maydana gelen patlamada duvarları hasar gören binanın camları kırılırken, yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Hakkari AKP Milletvekili Rüstem Zeydan, patlamanın parti binasının kapısının önüne konulan ses bombasından kaynaklandığını söyledi.Olay, Erdoğan Caddesi'ndeki AKP il merkezinin kapısında meydana geldi. 4 katlı binanın 2’nci katında bulunan AKP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından konulan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Çevreye savrulan cam parçaları, o sırada yoldan geçmekte olan Şevket Aşkan, Mustafa Tan ile Osman Caner'in yaralanmasına neden oldu. Patlamada AKP il merkezinin bulunduğu kattaki duvarlar da hasar gördü. Patlama sırasında AKP il merkezinde kimsenin bulunmaması ve üsteki iki katta bulunan dersanede de öğrencilerin sınıfta bulunması olası bir faciayı önledi.Hakkari Emniyet Müdürü Cavit Çelik ile Jandarma Komutanı Kurmay Albay Zuhuri Atilla Ataalp olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Bulvar ve Erdoğan caddeleri trafiğe kapatıldı.