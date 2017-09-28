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Hakkari AK Parti İl Başkan yardımcısının aracına bombalı saldırı 

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman'ın park halindeki aracına bombalı saldırı düzenlendi

28 Eylül 2017 14:45

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman\'ın park halindeki aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta hasar meydana geldi. 
Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Kıran Mahallesi\'nde meydana geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman\'ın otomobilinin altına PKK\'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada, araçta hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, teröristlerin yakalanması için kapsamlı soruşturma başlatıldı. 

 

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