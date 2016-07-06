Hakkari - Van karayolunda köy korucusunun cesedi bulundu

Hakkari - Van karayolunun otuzuncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde başından vurulan, bir erkeğe ait cesedi farkedenler, durumu ilgili makamlara bildirdi. Cesedi bulunan kişinin Yüksekova ilçesi Armutdüzü Köyü korucusu Mehmet Genç olduğu belirlendi.

Genç'in dün Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda bayramlaşmaya katıldığı, bu sabah saatlerinde göreve giderken PKK'lılar tarafıdan vurulduğu iddia edildi. Başından tek kurşunla vurulan Genç'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy korucu Genç için yarın Hakkari'de tören düzenlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.