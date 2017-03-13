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Hâkimlik, Onur Özbizerdik için karar verdi

Özbizerdik, bir gece kulübüne 16 el ateş etmişti

13 Mart 2017 22:53

İstanbul'da dün gece gözaltına alınan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, cumartesi gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen Onur Özbizerdik kurşun yağdırdı. Kulübün önüne başka bir kişinin sürdüğü beyaz bir araba ile gelen Özbizerdik, aracın içinden kulübe doğru 16 el ateş etti. Silahı olay yerine atan Özbizerdik geldiği araçla kaçtı.

Özbizerdik, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışmalarının ardından 24 saat sonra Kurtuluş'ta Metruk bir binada bulundu. Polisin teslim olmasını söylemesine rağmen yaya olarak kaçmaya başlayan Özbizerdik yaklaşık 500 metrelik bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.7 ayrı suçtan araması olduğu öğrenilen Özbizerdik'in ifadesinde "silah taşımadığını, 'FETÖ' olayları çıktıktan sonra vatanı savunmak için silah taşımaya başladığını söylediği" öğrenildi.

Onur Özbizerdik polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özbizerdik polis aracına bindirileceği sırada polise direndi. Polislere araca bindirilirken zorluk çıkartan "Başımız dik… Hayırcılar" diye bağırdı. Onur Özbizerdik, adliyedeki işlemlerinin ardından "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Onur Özbizerdik, "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet", "Korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etmek" suçlarından tutuklandı.

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