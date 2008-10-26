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Hakimlere rüşvet ve eskort kızlı tatil

İzmir'de suç örgütü lideri olmaktan yargılanan V.O.Ç. ve kardeşi A.Ç.'yi 350 bin YTL karşılığında tahliye etmekle suçlanan Ağır Ceza Mahkemesi Başkan

26 Ekim 2008 03:00

İzmir'de, suç örgütü lideri olmaktan yargılanan V.O.Ç. ve kardeşi A.Ç.'yi 350 bin YTL karşılığında tahliye etmekle suçlanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K. ile birlikte gözaltına alınanlardan, dün adliyeye sevk edilen yeğeni M.K. ve Muğla Barosu avukatlarından A.E. tutuklandı. Aralarında İzmir Barosu'na kayıtlı 5 avukatın da bulunduğu 8 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan avukatlar ve diğer zanlıların, istedikleri kararları aldırmak için bazı hakimlere, eskort kızların eşlik ettiği tatiller yaptırdıkları ileri sürüldü.

Aralarında, suçörgütü kurmak suçundan yargılanan V.O.Ç.'nin de bulunduğu bazı sanıkların cezaevinden mektup gönderip, avukatlarca, kendilerine, para karşılığı serbest bırakılabilecekleri yönünde teklif getirildiğini bildirip, şikayette bulunmaları üzerine Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sırasında olaylarla ilgili olarak birden fazla avukatın işyerine `böcek kamera' denilen kamera sistemi yerleştirildi, telefon konuşmaları dinlemeye alındı. V.O.Ç.'nin geçen çarşamba günü tahliye edilmesinin ardından harekete geçildi. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K. ile, kardeşi H.K., rüşvete konu 350 bin YTL'li alan marketçi yeğeni M.K., parayı veren Muğla Barosu avukatlarından A.E. yakalandı. Soruşturma kapsamında aralarında avukatların da bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Geçen perşembe günü adliyeye sevk edilen hakim A.K. tutuklandı.

Yeğeni de tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılardan sorguları tamamlanan, A.K.'nin kardeşi H.K. Dalaman'da market işleten yeğeni M.K., Muğla Barosu avukatlarından A.E., İ.C. ve H.Ş. ile taksi şoförü R.S., dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan yeğen M.K. ve avukat A.E., tutuklandı. Hakim A.K.'nin kardeşi H.K., H.S. ve R.S. ifadeleri alındıktan sonra savcılıkça, İ.C. ise mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliyeye üçüncü sevk

Aynı operasyonda gözaltına alınan İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar N.Ç., A.D., B.Ö., S.K., M.İ. ile diğer zanlılardan A.M., İzmir adliyesinde görevli bir hakimin yeğeni H.E.Y. ve deri firması sahibi M.Ç. de işlemlerin ardından bugün adliyeye sevkedildi.

Eskort kızlı tatil

Zanlıların üzerinden, ev ve işyerlerinden, 10 tarihi sikke, 1 ruhsatsız tabanca, 1 otomotik av tüfeği ve 94 fişek ele geçirildi. Zanlıların, istedikleri yönde kararlar aldırmak için, zaaflarını belirledikleri bazı hakimlere para verdikleri, bazılarını ise eskort kızların eşlik ettiği tatillere gönderdiği tespit edildi. Zanlıların cezaevindeki tutuklu sanıklarla bağlantıya geçerek, istedikleri yöndeki kararlar karşılığında rüşvet çarkını işlettikleri ileri sürüldü. Zanlıların geçmişe dönük işledikleri bu tür suçlarının araştırıldığı bildirildi.

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