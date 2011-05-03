-HAKİMLER HABERAL'A TAZMİNAT ÖDEMEYECEK ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Ergenekon sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tahliyesini reddeden hakimler hakkında açtığı tazminat davasında ''görevsizlik'' kararı verdi. Dairenin oy çokluğuyla verdiği kararda, davaların 6110 sayılı yasayla Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yapılan değişiklikle hakim ve savcılar hakkında açılan tazminat davalarının hazine aleyhinde açılacağı ve ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gerektiği belirtildi. Ergenekon davası kapsamında tutuklu Prof. Dr. Haberal, emekli orgeneral Çetin Doğan, Albay Dursun Çiçek, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve avukat Kemal Kerinçsiz'in de aralarında bulunduğu bazı Ergenekon ve ''Balyoz davası'' sanıklarının tahliye taleplerini reddeden hakimler aleyhine açtıkları tazminat davalarına Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde devam edildi. Davacı avukatlarının katıldığı dairedeki duruşmalarda, Daire Başkanı Şerife Öztürk, davaların iddia ve dayanılan maddi olgular itibariyle CMK'nın 141. maddesinde belirtilen koruma tedbirlerinin uygulanmasından kaynaklanan tazminat işlemleri olduğunu hatırlattı. Başkan Öztürk, 6110 sayılı yasayla CMK'nın 141. ve 144. maddelerinin değiştirildiğini ve yapılan değişiklikle hakimlerin hukuki sorumluluklarıyla ilgili davaların ağır ceza mahkemelerinde görüleceğini ve hakimler değil hazine aleyhine açılabileceğini, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bu davalarda görevli olmadığını belirtti. Öztürk, kendisinin ve daire üyesi Ayşe Tartıcı Çevikbaş'ın karara muhalif kaldığını, bu nedenle kararın oy çokluğuyla alındığını söyledi. Başkan Öztürk, CMK'nın 141. ve 144. maddelerinin iptaliyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davanın da beklenmesine gerek olmadığını, davaların bu aşamada da sonuçlandırılabileceğini belirtti.