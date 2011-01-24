T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAKİMLE TARTIŞTIĞI İÇİN TUTUKLANDI RİZE (A.A)

24 Ocak 2011 18:48

-HAKİMLE TARTIŞTIĞI İÇİN TUTUKLANDI RİZE (A.A) - 24.01.2011 - Rize'nin Pazar ilçesinde, gittiği adliyede tartıştığı hakimin şikayetçi olması üzerine tutuklanan Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Bilal Bekar, avukatının Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz sonucunda serbest bırakıldı. Bilal Bekar'ın avukatı Ateş Hatinoğlu, yaptığı açıklamada, babasının bir davada yargılanıp beraat etmesi üzerine Pazar Adliyesine giden müvekkili Bilal Bekar'ın (30), Asliye Ceza Mahkemesi Kalemine giderek babasının yargılandığı dava kapsamında el konulan av tüfeğini almak için ne yapması gerektiğini sorduğunu, bu sırada Kalemde bir davanın kararını yazdırmakta olan Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi M.B. ile aralarında tartışma çıktığını anımsattı. Tartışma sonucunda hakim M.B'nin, Bekar'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu ancak Pazar Sulh Ceza Mahkemesinin Bekar'ın tutuklanması istemini reddettiğini belirten Hatinoğlu, Cumhuriyet Savcılığının Rize Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine ise Bekar'ın tutuklandığını ifade etti. Tutuklamanın kaldırılması için Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine itiraz ettiklerini belirten Hatinoğlu, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin bugün yaptığı değerlendirmede itirazlarını haklı bularak tutuklamanın kaldırılması yönünde karar verdiğini kaydetti. Hatinoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24