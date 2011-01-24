-HAKİMLE TARTIŞTIĞI İÇİN TUTUKLANDI RİZE (A.A) - 24.01.2011 - Rize'nin Pazar ilçesinde, gittiği adliyede tartıştığı hakimin şikayetçi olması üzerine tutuklanan Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Bilal Bekar, avukatının Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz sonucunda serbest bırakıldı. Bilal Bekar'ın avukatı Ateş Hatinoğlu, yaptığı açıklamada, babasının bir davada yargılanıp beraat etmesi üzerine Pazar Adliyesine giden müvekkili Bilal Bekar'ın (30), Asliye Ceza Mahkemesi Kalemine giderek babasının yargılandığı dava kapsamında el konulan av tüfeğini almak için ne yapması gerektiğini sorduğunu, bu sırada Kalemde bir davanın kararını yazdırmakta olan Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi M.B. ile aralarında tartışma çıktığını anımsattı. Tartışma sonucunda hakim M.B'nin, Bekar'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu ancak Pazar Sulh Ceza Mahkemesinin Bekar'ın tutuklanması istemini reddettiğini belirten Hatinoğlu, Cumhuriyet Savcılığının Rize Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine ise Bekar'ın tutuklandığını ifade etti. Tutuklamanın kaldırılması için Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine itiraz ettiklerini belirten Hatinoğlu, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin bugün yaptığı değerlendirmede itirazlarını haklı bularak tutuklamanın kaldırılması yönünde karar verdiğini kaydetti. Hatinoğlu, müvekkilinin tutuksuz yargılanacağını sözlerine ekledi.