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Hakimin verdiği 18 yıl hapis cezasını 18 aya indiren zabıt katibi, tutuklandı!

Olayı şüphelenen savcı ortaya çıkardı

02 Ekim 2015 15:09

Antalya’da asliye ceza mahkemelerinden birinde görev yapan hakim K.A., 'belgede sahtecilik' suçundan yargılanan Serkan D.’ye 18 yıl hapis cezası verdi. Kararı veren mahkemenin katibi Tunç I., iddiaya göre şifresini öğrendiği hakimin elektronik imzasını kullanarak kararı değiştirip, hapis cezasını 18 aya indirdi. Zabıt katibi tutuklandı.

Bu cezayı da hükmün açıklanmasını geri bırakarak erteleyen katip Tunç I., sanığın dosyasını rafa kaldırdı. Ardından mahkemenin hakimi bir başka mahkemede görevlendirildi. 

 

Şüphelenen savcı ortaya çıkardı

 


Hürriyet'te yer alan habere göre, Savcı R.K., bu karardan şüphelendi. İncelemek için dosyayı isteyen savcı, UYAP’taki tutanaklarla dosyadaki verileri karşılaştırınca gerçek ortaya çıktı. Ayrıca dosyayla ilgili elektronik imzası kullanılan hakimin de bilgisine başvuran savcı R.K. olayla ilgili soruşturma başlatınca zabit katibi Tunç I. ortadan kayboldu.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tunç I. polisin takibi sonucu yakalandı. Memur suçlarına bakan savcı tarafından sorgulanan Tunç I., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Verilen hapis cezasını para karşılığında sildiği iddia edilen Tunç I.’nın görev yaptığı mahkemede verilen diğer kararlarla ilgili de araştırma başlattı.

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