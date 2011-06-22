Hakimin mini etek zaferi!

T24- Fazla makyaj yaptığı ve mini etek giydiği iddiasıyla HSYK'dan ihraç edilen Hakim Arzu Özpınar, sekiz yıllık hukuk mücadelesini kazandı.



Fazla makyaj yaptığı, mini etek giydiği ve bir avukatla ilişkisi olduğu iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2003'te meslekten ihraç ettiği Hakim Arzu Özpınar, sekiz yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.

Özpınar'ın mesleğe dönme talebini değerlendiren Yüksek Kurul, ihraç kararını kaldırdı. Arzu Özpınar, evraklarını tamamladıktan sonra yeniden hakimlik yapabilecek.

Hakim Özpınar, belgelerini tamamladıktan sonra Yüksek Kurul'un belirlediği bir şehirde yeniden mesleğine dönecek.

Meslekten ihraç kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AHİM) taşıyan Özpınar, mesleğe kabulü için HSYK'ya başvurmuştu.

AİHM'in kararında, Özpınar;ın özel yaşam tarzı gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ''özel hayatın ve aile hayatının korunması'' yla ilgili maddesine aykırı olduğu sonucuna varmıştı.