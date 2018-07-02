T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakimin, Eylül isyanı: Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili, "Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar

02 Temmuz 2018 17:43

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Ankara\'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara\'nın öldürülmesiyle ilgili, \"Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz\" dedi.
24 Haziran seçimlerinde CHP\'den Zonguldak\'tan milletvekili seçilen Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz mazbatalarını almak için Zonguldak Adliyesi\'ne geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Huriye Gülen, hayırlı olmasını dileyerek Demirtaş ve Yavuzyılmaz\'a mazbatalarını verdi. Aynı zamanda Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Gülen, Ankara\'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Gülen her canın önemli olduğunun çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:
\"Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, insanlar, hayvanlar birini diğerinden üstün kılmayacaksın. Biri diğerine hizmet ediyor. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmalı.\"
Milletvekili Demirtaş ise TBMM\'nin açılmasının ardından cinsel istismar konusunun öncelikli olarak ele alınacak konular arasında olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAK Seçim Kurulu BaşkanıAğır Ceza MahkemesiHuriye Gülen AnkaraEylül YağlıkaraBuHerHaziranCHP ZonguldakDemirtaşDeniz YavuzyılmazZonguldak AdliyesiSeçim Kurulu Başkanı Hakim Huriye GülenYavuzyılmaz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24