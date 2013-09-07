Hâkimin denetimli serbestlik isyanı: 'İçeri girmiş gibi gösterseniz' diyorlar

Denetimli serbestlik uygulaması Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ni çileden çıkarttı. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Mahkeme Başkanı Saim Köroğlu, "Bazı hükümlüler işi telefon açarak ‘Savcı bey, ben gelmeden siz girdi çıktı gösterseniz olmaz mı?’ boyutuna getiriyor" dedi.

24 Ocak 2013’te kabul edilen 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlülerin denetimli serbestlikle tahliyeleri için “açık ceza infaz kurumunda cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçirme” şartını kaldırınca binlerce mahkuma tahliye yolu açılmıştı. Yeni düzenlemeyle 6 aylık açık cezaevi şartı da 2015’e kadar kaldırılmıştı. Yani 2015’e kadar kesinleşmiş 1 yıl 6 ay veya daha az hapis cezasına çarptırılan bir kişinin, cezaevine girdi çıktı yaparak serbest kalmasının önü açılmıştı. Bu düzenleme hapis cezası para cezasına çevrilenleri de harekete geçirmişti. Adli para cezasını ödememek için yasadan yararlanmak amacıyla cezaevine bir günlüğüne giriş çıkış yapanlar olmuştu. Yaklaşık 15 bin kişi, Ocak ayından bu yana yasadan faydalanarak serbest kaldı.

Ancak ceza alanları memnun eden bu uygulama, bazı ceza alanların akıl almaz talepleri nedeniyle hakimleri çileden çıkarttı. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, geçtiğimiz gün kanunun Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.



‘Ceza var, infaz yok’



Arif Balkan'ın Milliyet'teki haberine göre, 1 yıl 6 ay veya daha az hapis cezası alan hükümlülere özgürlük yolu açan kanun maddesinin, Anayasa’nın hukuk devleti, yargı yetkisi, mahkeme bağımsızlığı ve devlet organlarının mahkeme kararlarına uyma mecburiyeti, eşitlik ilkesi, adil yargılama hakkı ve suç ve cezada kanunilik ilkeleriyle çeliştiğini belirten Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saim Köroğlu, “Bu yasa hepimizi rahatsız ediyor. Boşuna iş yaptığımız duygusuna sebep olarak ‘Ceza var infaz yok’ dedirtiyor. Hatta bazı durumlarda hükümlülerin telefon açarak ‘Savcı bey, ben gelmeden siz girdi-çıktı gösterseniz olmaz mı?’ demelerine kadar işin varmasına sebep oluyor” dedi.



‘Yargıçlar rahatsız’



Köroğlu, mahkeme kararıyla kesinleşen cezalara rağmen hükümlülerin cezaevine girmeden rahatça dolaşabildiğini belirterek, “Rahatsız olduğumuz konu bu. Hangi suç olursa olsun bu hüküm 2015’in sonuna kadar geçerli olacak. Şahıs sabıkalı olsa bile düzenlemeden yararlanabiliyor. Palalı saldırgan, Bekir Bozdağ’a yumruk atan şahıs gibi tüm bu kişiler aynı konumda. Mahkeme heyeti olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu ilettik. Birçok yargıç arkadaşımız da uygulamadan rahatsız. Hiç değilse cezalar bir süre infaz edilsin. Biz de mahkeme olarak boşuna çalışmamış olalım. Uygulama mağdurların aleyhinde çalışıyor. Suçlu birkaç gün içinde gelip tekrar mağdurun gözlerinin içine bakıyor” diye konuştu.