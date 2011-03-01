Hakimin aracına kurşun sıkıldı!

T24 - İstanbul Başakşehir'de bir hakimin park halindeki otomobilinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Hakimden, aracının, Balyoz davasına bakan başka bir hakimin aynı renk ve modeldeki otomobiliyle karıştırıldığı açıklaması geldi.



Balyoz ve Ergenekon davalarına bakan hakim ve savcıların da oturduğu lojmanın yakınında silahlı bir kişinin yakalanmasının ardından, bir hakimin otomobiline kurşun sıkıldı.



Balyoz davasına bakan hakim ve savcılarla aynı sitede oturan Yenibosna'daki Bölge İdare Mahkemesinde görevli E.A'nın park halindeki aracına, uzun namlulu silahla ateş edildiği belirlendi.







Hakimden, "Otomobilim Balyoz hakimi Ali Efendi Peksak'ın aracı ile aynı renk ve modelde. Büyük ihtimal benim aracımı Balyoz hakiminin aracı zannedip ateş açtılar" açıklaması geldi.



Türkiye son birkaç gündür hakimlere suikast iddiasıyla çalkalanırken, akşam saatlerinde bir hakimin aracının kurşunlandığı haberi geldi.



Adalet Bakanlığı personelinin bulunduğu Başakşehir Ortaköy Sitesi'nde, Yenibosna'daki Bölge İdare Mahkemesinde görevli E.A, işe gitmek için sitenin otoparkında bulunan park halindeki otomobilinin yanına geldiğinde aracın sağ arka kapısında delik bulunduğunu görerek durumu Başakşehir Polis Merkezine bildirdi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları araştırmada aracın sağ kapısında uzun namlulu bir silahtan çıkan mermi çekirdeği bulundu. Kurşunlama olayının gece gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilirken, sitede ve otoparkında güvenlik kamerası olmadığı öğrenildi. Bölgedeki MOBESE görüntülerinin incelenmeye alındığı ve olayın geniş çaplı soruşturulduğu bildirildi.



Balyoz davasına bakan hakim ve savcılarla aynı sitede oturduğu belirtilen Hakim E.A da, "Otomobilim Balyoz hakimi Ali Efendi Peksak'ın aracı ile aynı renk ve modelde. Büyük ihtimal benim aracımı Balyoz hakiminin aracı zannedip ateş açtılar" şeklinde konuştu.



Öte yandan, Hakim Ali Efendi Peksak'ın Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden başka bir araçla ayrıldığı da kaydedildi.





TSK’dan hakimleri gözetleyen ‘asker’e açıklama



Genelkurmay Başkanlığı İstanbul’da hakim ve savcı lojmanlarının çevresinde yakalanan ve asker olduğu iddia edilen şüpheliyle ilgili açıklama yaptı.



İstanbul Bahçeşehir’de özel yetkili hakim ve savcıların kaldığı lojmanlarının çevresinde önceki gün devriye görevi yapan polis hareketlerinden şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi.



Sivil kıyafetli şüphelilerden biri polisi görünce elindeki silahı atıp kaçtı, diğeri ise polislerce üzerindeki silahla yakalandı. Kaçan şüphelinin attığı 7,65 mm çapındaki silahı bulan polis, namluda mermi bulunduğunu, horozunun kalkık ve ateşleme sisteminin harekete geçirildiğini gördü.



Polis gözaltına aldığı ve hava değişimine gönderildiği oraya çıkan E.T. isimli asker şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında PKK ile bağlantılı olduğu ve molotof atmak gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü’ne teslim edilen şüphelinin İstanbul’da kaldığı adreslerde arama yapılırken 5 kişi daha gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan 6 şüphelinin sorgusu sürerken polis kaçan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin yakalandıkları yerin hakim ve savcı lojmanı olması, kaçan şüphelinin bıraktığı silah nedeniyle suikast şüphesi ortaya çıktı.

Gözaltına alınan E.T ve kaçan şahsın hedefinde ise davalarına bakmak istemeyen ve babası hakim olan bir kadın avukatın olduğu ileri sürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı da haberle ilgili bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Söz konusu haberdeki ’asker’ ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Yakalanan şahısların sivil oldukları öğrenilmiştir” denildi.





