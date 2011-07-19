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HAKİMİ YANLIŞ ANLAYAN "PALA" TAHLİYE EDİLDİ ERZURUM (A.A)

19 Temmuz 2011 18:14

-HAKİMİ YANLIŞ ANLAYAN "PALA" TAHLİYE EDİLDİ ERZURUM (A.A) - 19.07.2011 - Erzurum'da, görevli memura hakaretten yargılanan ''Pala'' lakaplı Yasin Aytekin tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, hakkında açılan davada verilen kararını yanlış algılayan ve hapse gireceğini sanarak, mahkeme salonunda hakime kızan ''Pala'' lakaplı Yasin Aytekin, 37 gün sonra serbest kaldı.  Aytekin'in avukatının tahliye talebini içeren dilekçeyi görüşen nöbetçi mahkeme, delillerin toplanmış olduğunu dikkate alarak 37 gündür cezaevinde bulunan Aytekin'in tahliyesine karar verdi. Aytekin (23) hakkında, babasına ait kamyonetin aküsünü çalan hırsızları darbettiği gerekçesiyle, kasten yaralama suçundan dava açılmış, duruşmanın görüldüğü 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde, verilen ''beraat'' kararını yanlış algılayan Aytekin, sinirli tavırları nedeniyle ''görevli memura hakaret'' suçundan gözaltına alınmıştı. Kararı yanlış anladığı için mahkeme salonunda sesini yükselttiğini savunan Aytekin, 2. Sulh Ceza Mahkemesinde 15 Temmuz 2011'de görülen duruşmada hakaret ettiği hakim Hülya Akar'dan özür dileyerek, pişman olduğunu belirtmiş, hakim, Aytekin'in, özrünü kabul etmeyerek, duruşmayı 28 Temmuz 2011'e ertelemişti. Aytekin'in avukatı Ayhan Yürekseven de duruşmanın görüldüğü 15 Temmuz'da dilekçe yazarak müvekkilinin tahliyesini istemişti.

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