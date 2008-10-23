Hakime rüşvet gözaltısı

İzmir’de 350 bin YTL karşılığında suç örgütü kurmakla suçlanan işadamını tahliye eden hakim rüşvetten gözaltına alındı.



İzmir’de, çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yüksekle faizle para vererek, geri dönüşümünü silahlı adamları aracılığıyla sağladığı ve haksız menfaat elde ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan işadamı V.O.Ç.'yi 350 bin YTL rüşvet karşılığında tahliye ettiği ileri sürülen 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K (Asım Korkut), polis tarafından yakalandı. Hakim Evi'nde gözaltına alınan A.K.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü bildirildi.



İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl, teknik takip ve istihbari çalışma doğrultusunda, elebaşılığını işadamı V.O.Ç.‘nin (Vedat Orhan Çelenk) yaptığı çıkar amaçlı bir suç örgütünün, kent merkezi ve Urla İlçesi'nde silahlı baskı, yıldırma ve korkutma yöntemiyle haksız kazanç elde ettiği, çek senet tahsilatı yaptığı, yüksek faizle para verip geri dönüşümünü silahlı adamları aracılığıyla sağladığı bilgisini edinmişti.

Araştırmada, V.O.Ç.'nin, eğitim kurumları sahibi Cumhur Atış'ın da okuluna zorla el koyduğu saptanmıştı. Eldeki delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, V.O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan, V.O.Ç. ve kardeşi T.G.Ç. 'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında, başkanlığını A.K.'nin yaptığı İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan V.O.Ç. duruşmalarda yaptığı savunmalarda, savunmaları reddederek, “İddiaların hiçbiri doğru değildir. Benim çok sayıda kişiyle ticari ilişkim söz konusudur. Aramızın bozuk olduğu bazı kişiler bu iddiaları ortaya attı” dedi.



Rüşvet karşılığında tahliye



V.O.Ç.'nin tutuklu yargılanması sürerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K.'nin, rüşvet karşılığında bazı sanıkları cezaevinden tahliye ettiği bilgileri ulaştı.

Bilgileri değerlendiren Başsavcılık, konuyu Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığın izin vermesi ve savcılığın talimatıyla harekete geçildi. Bugün, görülen davada, V.O.Ç., Başkan A.K. tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Başkan A.K.'nin, V.O.Ç.'nin avukatından 350 bin YTL rüşvet aldığının öğrenilmesiyle polis harekete geçti.

Polis tarafından evine baskın yapılan Başkan A.K.'nin, Bostanlı Semti'ndeki Hakim Evi'nde olduğu belirlendi.

Buraya giden ekipler, Başkan A.K.'yi, meslektaşlarının gözleri önünde gözaltına aldı. Çınarlı'daki Emniyet Binası'na götürülen A.K.'nin sorgulanacağı, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi. (DHA)

