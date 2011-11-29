Hakimden yargıya müdahale uyarısı

T24- Balyoz Davası’na, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın tutukluluk süreleriyle ilgili açıklamaları damga vurdu.Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Gül ve Arınç’ın açıklamalarını örnek gösteren sanıklara, “Değerlendirmeler Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan da olsa söyleyen kişiyi bağlar. Bu tür söylemler, yargıya müdahaleye girer” diye uyarıda bulundu.

Radikal'in haberine göre. davanın dünkü duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Hava Hâkim Albay Bülent Günçal’a, diğer tutuklu sanık hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, şu soruyu yöneltti:

Yargı bağımsız mı?

“40 yıllık hukukçu ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Bülent Arınç, tutukluluğun tedbir olduğunu ama bizde ceza olarak kullanıldığını söyleyerek ‘biz kanun yaparken böyle düşünmemiştik’ dedi. Cumhurbaşkanı da bizdeki tutuklamaların uluslararası standartların altında olduğunu söyledi. Ancak 1’inci Ergenekon Davası’nın 4 Kasım’daki oturumunda hâkim Sedat Sami Haşıloğlu ‘Mahkeme dışı beyanlar bizim için sinek vızıltısıdır’ dedi. Bunlar karşısında yargılamanın bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz?”

Yasalara bağlıyız

Üçok’un bu açıklamasına Mahkeme Başkanı Ömer Diken “Soru sorma hakkını kötüye kullanıyorsunuz. ’Sinek vızıltısı’ diyen yargıç kim? Bu heyette mi? Biz yasalara bağlıyız. Değerlendirmeler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan da olsa söyleyen kişiyi bağlar. Bizi bağlamaz. Biz etki altında kalmadan bağımsız yargılama yapıyoruz. Bu tür söylemler yargıya müdahaleye girer” sözleriyle tepki gösterdi.



