Hâkimden tutuklu gazetecilerin avukatına: İtirazınız varsa, gidersiniz

KCK'nın “basın komitesi"ni oluşturdukları iddiasıyla 36'sı tutuklu 44 gazetecinin yargılandığı davada savunma ile Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı. Hakim Ali Alçık, usule ilişkin söz hakkı isteyen Avukat Baran Doğan'a, "Her gün söz hakkı mı olur, hayret bir şey" diye tepki gösterdi. Alçık, itirazda bulunan bir başka avukata da "İtirazınız varsa, gidersiniz" dedi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 36’sı tutuklu 44 sanık yargılanıyor. Davanın bugünkü oturumunda sanık avukatları usule ilişkin taleplerini anlatmaya devam ediyor. Avukat Hüseyin Boğatekin dosyada yasaya aykırı deliller bulunduğunu işaret ederek, bunların çıkarılmasını talep etti.

Sanık yakınlarının yanı sıra BDP milletvekilleri Hasip Kaplan ve Sebahat Tuncel de duruşmayı izlemek için salona geldi.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Eren Keskin, suçlanan gazetecilerin, gazetelerinde yer alan röportaj ve haberler yaptıklarını belirterek, sanıkların gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil Kürt oldukları için suçlandıklarını, ana akım medya için serbest olan her şeyin Kürt gazeteciler için suç sayıldığına işaret etti.

Avukat Keskin, suç unsuru olmamasına rağmen iddianamede haberlerden suç unsuruymuş gibi söz edildiğini ve bu haberlerin dosyada delil olarak yer aldığını vurgulayarak, kabul edilen iddianamenin iade edilmesi gerektiğini de belirtti.

Sanık avukatlarından Cem Gök de anayasal suç olmaması için özel hayata ilişkin telefon görüşme kayıtlarının dava dosyasından çıkarılmasını talep etti.

İzleyicinin telefonuna el konuldu

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatların usule ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam eden duruşmada, telefonuyla fotoğraf çektiği tespit edilen bir seyirci salondan çıkarılırken, fotoğraf çektiği telefonu da Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık'a teslim edildi.

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından avukatların taleplerinin alınmasına devam edildi. Davada avukat Baran Doğan'ın 3. kez söz istemesi ve Mahkeme Başkanı Ali Alçık'ın söz vermemesi üzerine sert tartışmalar yaşandı. Salonda düzenin sağlanamaması üzerine mahkeme heyeti ara vererek salonu terk etti. Salonda bulunan izleyici ve avukatlar, mahkeme heyetini önce yuhaladı sonra alkışlarla protesto etti.

Hakimden savunmaya: Her gün söz hakkı mı olur!

Duruşmada usule yönelik talepler alınırken avukat Baran Doğan 3. kez talepte bulunmak istedi. Avukat Doğan'a söz hakkı vermeyen Mahkeme Başkanı Alçık, "10 defa söz verilmez. İki kez aynı konuda söz verdim" dedi. Bu sözlerin üzerine avukat Doğan, "Usul yönünden başka bir konuya değineceğim" diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı Alçık ise, "Her gün söz hakkı mı olur? Hayret bir şey" diye tepkisini gösterdi.

Bir başka avukata: İtirazınız varsa, gidersiniz

Davanın başka bir avukatı Davut Erkan araya girerek, "Biz aramızda iş bölümü yaptık. Baran Doğan usule ilişkin taleplerde bulunmaya devam edecektir. İzin verilmiyorsa bunun gerekçesini söyleyin" dedi. Söz hakkı vermeyeceğini belirten Mahkeme Başkanı Alçık, " Kararımızı verdik. İtirazınız varsa gidersiniz. Düzene uymazsanız ara veririz" diye konuştu.

Başkanın bu konuşması sırasında salonda bulunan bir avukat, "Bize bağırmayın" diye tepki gösterdi. Başkan Alçık ise "Bağıran yok" diye çıkıştı.

Bu tartışmanın ardından mahkeme heyeti ara vererek salondan ayrıldı. Salonda bulunan izleyici ve avukatların bulunduğu bölümlerden önce "yuh" sesleri sonra da protesto amaçlı alkışlar duyuldu.

Yarınki duruşma seyircisiz

Seyircilerin alkışlı protestoda bulunması nedeniyle duruşma yarına ertelendi. Tartışma nedeniyle verilen 1 saatlik aranın ardından yeniden başlayan duruşmaya bu kez sadece avukatlar alındı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık, dün ve bugün duruşmada yaşananlarla ilgili ara karar verdiklerini belirterek, duruşmayı yarına ertelediğini ve duruşma salonuna seyirci alınmayacağını ifade etti.

Mahkemeyi protesto edenler kameralardan tespit edilecek

Güvenlik kamera kayıtlarının çözümünün yapılması ve mahkeme heyetini alkışlayıp yuhalayanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da karar veren heyet, duruşmaya yarın devam edileceğini bildirdi.