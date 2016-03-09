T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hakimden tecavüz mağduru kadına 'alakasız' soru!

Hakimin görevden alınmasının istendiği bildirildi

09 Mart 2016 19:47

İspanya’da Maria del Carmen Molina Mansilla isimli bir hakim, tecavüz mağduru bir kadına, “Bacaklarını ve tüm kadın organlarını kapadın mı?” diye sorması tartışma yarattı. Cinsiyet suçları kurbanları için kampanya yapan organizasyondan Blance Estrella Ruiz, buna benzer soruların incelemeler için alakasız olduğunu söyledi. Hakimin görevden alınmasının istendiği bildirildi.

Radikal'in Independent’tan aktardığı habere göre, hakimin mağdura inanmadığı için söz konusu soruyu sorduğu düşünülüyor. Cinsiyet suçları kurbanları için kampanya yapan Clara Camoamor Association’dan Blance Estrella Ruiz, “Mağdurun ifadesine açıkça inanmadı ve onun yanıtlamasına izin vermeden soru sormaya devam etti” ifadesini kullandı. Ruiz, “Bu şekildeki sorular incelemeler için gerekli değil ve mağdurun itibarını ihlal ediyor” dedi.

Hakim Maria del Carmen Molina Mansilla konuyla ilgili açıklama yapmayacağını duyurdu.

ETİKETLER

tecavüzispanyahaberdavaavukatorganizasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24