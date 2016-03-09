Hakimden tecavüz mağduru kadına 'alakasız' soru!

İspanya’da Maria del Carmen Molina Mansilla isimli bir hakim, tecavüz mağduru bir kadına, “Bacaklarını ve tüm kadın organlarını kapadın mı?” diye sorması tartışma yarattı. Cinsiyet suçları kurbanları için kampanya yapan organizasyondan Blance Estrella Ruiz, buna benzer soruların incelemeler için alakasız olduğunu söyledi. Hakimin görevden alınmasının istendiği bildirildi.

Radikal'in Independent’tan aktardığı habere göre, hakimin mağdura inanmadığı için söz konusu soruyu sorduğu düşünülüyor. Cinsiyet suçları kurbanları için kampanya yapan Clara Camoamor Association’dan Blance Estrella Ruiz, “Mağdurun ifadesine açıkça inanmadı ve onun yanıtlamasına izin vermeden soru sormaya devam etti” ifadesini kullandı. Ruiz, “Bu şekildeki sorular incelemeler için gerekli değil ve mağdurun itibarını ihlal ediyor” dedi.

Hakim Maria del Carmen Molina Mansilla konuyla ilgili açıklama yapmayacağını duyurdu.