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Hâkimden Şener'e 20 bin lira önerisi

Şener 20 bin TL verirse hakkında açılan “soruşturmanın gizliliğini ihlal" davası ortadan kaldırılacak.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - OdaTV davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener, Milliyet Gazetesi’nde 2010’da yayımlanan “Siyah çanta odada yoktu" başlıklı haberi ile “soruşturmanın gizliliğini ihlal" ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Hâkim, duruşmada Şener ile sanık Milliyet gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt’un ayrı ayrı 20 bin 5 lira ödenmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağını söyledi.



‘Kamuoyunu ilgilendirdiği için haber yaptım'


Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Nedim Şener cezaevinden getirilirken eski Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt’un da hazır bulundu. Sanık avukatları Yücel Döşemeci ve Nurcan Bayraktar da katıldığı duruşmada Şener savunmasını yaptı. Yayınlanan belge soruşturma kapsamında yapılan herhangi bir savcılık işlemi olmadığını savunan Şener, “O dosyada şüpheli olan Hanefi Avcı’nın ofisinde yapılan arama nedeniyle, ofis sorumlusu görevli memurun beyanından ibarettir. Soruşturmaya dâhil edilip edilmeyeceği hususu savcının taktirinde ise de biz bu belgeyi Avcı’nın avukatlarından elde ettik. Kamuoyunu ilgilendiren bir soruşturma olduğundan dolayı bunu haber konusu yaptım" dedi. Çakkalkurt ise, suç işleme kastının olmadığını belirterek beraatini istedi.



40 bin lira yatırılırsa dava kaldırılacak


Hâkim Hasan Gülver sanıklar hakkında Basın Kanunu’nun 19. maddesinin uygulanması ihtimalini göz önüne alarak, yasada öngörülen para cezasının alt sınırı olan 20 bin lira adli para cezası ve 5 liralık davetiye gideri ile birlikte sanıklar için toplam 40 bin 10 liranın 10 gün içinde yatırılması halinde, kamu davasının ortadan kaldırılacağını belirtti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nden habere konu olan tanık ifadesinin “gizlilik kararıö verilen evraklardan olup olmadığının sorulmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



4.5 yıla kadar hapsi isteniyor


İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şener ve Çakalkurt’un TCK’nın “soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu düzenleyen 285. maddesi kapsamında 1 yıl 6 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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